الحريري: القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً وما يهمنا هو الإستمرار بتطبيقه

اكّد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في حديث تلفزيوني انّ "​القرار 1701​ لم يسقط ولا يزال موجوداً وما يهمنا هو الإستمرار بتطبيقه وحماية ​لبنان​"، لافتا الى انّ "​الدولة اللبنانية​ إستوعبت ما حدث دبلوماسياً، ونحن بغنى عن أزمات جديدة والخطوط الحمراء ما زالت موجودة والمهم ان نستمر في تطبيق القرار 1701". وأضاف "المشكلة ان كل المنطقة متأزمة ولا تنقصنا أزمات وحماية لبنان هو الاساس".

وعبر الحريري عن تفاؤله بعد الحوار الاقتصادي الذي عقد في بعبدا، لافتا إلى ان "الكل يعرف حجم المشكلة، البلد يحاجة إلى اصلاح كبير ولدينا فرصة 6 أشهر لاتخاذ قرار سياسي بالقيام بهذه الاصلاحات".

وقلل من أهمية مطالبة حزب "القوات" باستقال الحكومة، معتبرا ان "هذه وجهات نظر لكن من طالب بذلك لا يزال في الحكومة ".