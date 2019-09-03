جيش اسرائيل:حزب الله أقام موقعا مخصّصا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة بالبقاع

أعلن الجيش الإسرائيلي ان "حزب الله أقام موقعا مخصّصا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة في البقاع اللبناني قرب بلدة النبي شيت"، لافتا إلى ان " المنشأة أقيمت في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله".
وأكد انه "يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع"، موضحا ان "إنتاج الصواريخ يتم تحت إشراف إيراني من خلال التزويد بآلات خاصة وتقديم الإرشادات بشكل دائم".
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