"حماس" حملت إسرائيل مسؤولية حياة أسير بعد تدهور صحته

حملت حركة "حماس"، ​إسرائيل​ "المسؤولية عن حياة الأسير الفلسطيني في سجونها، بسام السايح"، مشيرةً إلى أن "الوضع الصحي للأسير السايح حرج"، لافتةً إلى أن "مواصلة اعتقال الأسير السايح يعني الحكم عليه بالموت داخل السجون، وخروجه لأبناء شعبنا شهيدا".

وحذرت إسرائيل من "مواصلة إجراءاتها القمعية بحق ​الأسرى الفلسطينيين​"، مشيرةً إلى أن "​المقاومة​ ما زالت على عهدها بوعد الحرية للأسرى، وأن أبناء شعبنا البطل لن يتركوا الأسرى وحدهم في ​معركة الأمعاء الخاوية​"، داعيةً المؤسسات والهيئات الحقوقية إلى "سرعة التحرك ورفع ملف الأسرى المرضى والمعتقلين الإداريين للمؤسسات الحقوقية الدولية".