ظريف: من السابق لأوانه الحديث عن موت الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أنه "من السابق لأوانه الحديث عن موت ​الاتفاق النووي​"، مشيراً الى أن "زيادة الوجود العسكري في ​الخليج​ سيعزز حالة انعدام ​الأمن​".

وفي حديث لقناة "RT"، اوضح ظريف أن "الأوروبيين لم يتمكنوا للأسف من الوفاء بتعهداتهم"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية لم تقدم الدعم الكافي لخطة الأعمال المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وأنها لم تكن على استعداد للمجازفة والمساهمة في الحفاظ على هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير".

وأشار إلى أن "نائبه يناقش مع المسؤولين الفرنسيين في باريس في الوقت الراهن تنفيذ الجانب الفرنسي لالتزاماته"، لافتاً الى أن "الحديث لا يدور عن إعادة النظر في الخطة المشتركة، وإنما عن تنفيذ الالتزامات بالذات".