اصطدمت طائرتان على مدرج الإقلاع في مطار "شيريميتيفو" في ضواحي العاصمة الروسية ​موسكو​، وتم إجلاء الركاب دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في خدمات الطيران أنه لقد "اصطدم جناحا طائرتين في شيريميتيفو على المدرج، ويتم حاليا إجلاء الركاب، وفحص الطائرتين".

وأشار المصدر الى أنه "لم يصب أحد في الحادث"، موضحا أن "إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام طائرتين في مطار بضواحي موسكو دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.