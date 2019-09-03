هايكو ماس: سنطرح مسألة استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

تعهد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ خلال زيارته إلى ​الخرطوم​، "أن تطرح ​ألمانيا​ مسألة استبعاد ​السودان​ من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً "مواصلة دعم السودان وزيادة المساعدات الإنسانية للسودانيين".

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