الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تهدد حل الدولتين بعمليات الهدم والاستيطان بالضفة الغربية

لفت ​الاتحاد الأوروبي​ إلى أن "عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ج" ب​الضفة الغربية​ و​البناء​ ​الاستيطان​ي الإسرائيلي، تشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال بسلام دائم"، مشيراً إلى ان "​سياسة​ الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".

وأشار إلى أنه "يتوقع من ​السلطات الإسرائيلية​ احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي"، مشدداً على "معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم"، معتبرا أن "استمرار هذه ​السياسة​ يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية جعل ​القدس​ عاصمة مستقبلية للدولتين".