رئيس الأركان الجزائري: الوضع بالبلاد شأن داخلي يقتضي حلولا من واقعها

أكد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن "الوضع في الجزائر شأن داخلي يخصها وحدها، ويقتضي بالضرورة حلولا من واقعها ومن تجاربها"، داعياً الجزائريين إلى "التمسك بالوحدة الوطنية حتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد بسلام".
وعبر صالح عن "قناعة الجيش الراسخة وإيمانه العميق" بأن الجزائر ستتجاوز الظرف الذي تعيشه حاليا"، مؤكدا أن "مشاريع ومخططات العصابة الضالة والخائنة التي لا تصب في مصلحة الوطن والشعب، سيكون مآلها الفشل حتما".
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