أبو فاعور: سنصل في نهاية الصيف إلى صفر تلوث صناعي

لفت وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ إلى أن "بحثا أجرته المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كشف عن أن المعدل العام للسرطان في ​لبنان​ هو بين الـ240 والـ250 إصابة لكل 100 ألف مواطن وهو رقم مرتفع نسبة لكل ​الدول العربية​ والدول المحيطة ودول ​العالم​ ومثلا في دراسة أجرتها المصلحة في بلدة برالياس في ​البقاع​ هناك 12185 نسمة وهناك 600 حالة اصابة ب​السرطان​ أي معدل 4924 إصابة على 100 ألف وهذا معدل كبير جداً".

وفي كلمة له خلال اللقاء المخصص لعرض خطة رفع ​التلوث​ الصناعي عن نهر الليطاني، شدد أبو فاعور على "ضرورة دعم الصناعة وأن تستوفي الشروط البيئية والصحية وحقوق ​العمال​ وكنا قد أعلنا في السابق أنه في نهاية هذا الصيف سنصل إلى 0 في المئة تلوث صناعي وأنا اليوم أكرر اننا في نهاية الصيف سنصل إلى صفر تلوث صناعي وسنرف التلوث الصناعي عن نهر الليطاني".