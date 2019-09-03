أبو فاعور: سنصل في نهاية الصيف إلى صفر تلوث صناعي

لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أن "بحثا أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشف عن أن المعدل العام للسرطان في لبنان هو بين الـ240 والـ250 إصابة لكل 100 ألف مواطن وهو رقم مرتفع نسبة لكل الدول العربية والدول المحيطة ودول العالم ومثلا في دراسة أجرتها المصلحة في بلدة برالياس في البقاع هناك 12185 نسمة وهناك 600 حالة اصابة بالسرطان أي معدل 4924 إصابة على 100 ألف وهذا معدل كبير جداً".
وفي كلمة له خلال اللقاء المخصص لعرض خطة رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، شدد أبو فاعور على "ضرورة دعم الصناعة وأن تستوفي الشروط البيئية والصحية وحقوق العمال وكنا قد أعلنا في السابق أنه في نهاية هذا الصيف سنصل إلى 0 في المئة تلوث صناعي وأنا اليوم أكرر اننا في نهاية الصيف سنصل إلى صفر تلوث صناعي وسنرف التلوث الصناعي عن نهر الليطاني".
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