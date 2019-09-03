أدرعي: مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله بقيادة إيران يهدد مستقبل لبنان

لفت المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الامين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ قال إنّه لا يمتلك مصانع ​صواريخ​ دقيقة لكنه يكذب على عناصره والمقربين منه وعلى الحكومة ال​لبنان​ية وعلى سكان لبنان"، مؤكداً أن "مشروع ​الصواريخ​ الدقيقة لحزب الله بقيادة ​إيران​ يهدد مستقبل لبنان".

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