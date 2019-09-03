وزارة العمل: 30 اقفالا و33 ضبطا و5 انذارات واغلاق سوق الحميدية في الرحاب

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان انه استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل أبو سليمان​، وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات. وشمل التفتيش 10 مناطق يوم الثلثاء 3 ايلول 2019، وهي: الرحاب، ​الغبيري​، ​ساقية الجنزير​، ​سن الفيل​، ​الدكوانة​، طريق ​كفرحتى​، ​مدينة النبطية​، ​مدينة بعلبك​، ​ببنين​، والعبدة.وزار المفتشون 74 مؤسسة ومحلا. والنتيجة بالارقام هي 30 إقفالا. 33 ضبطا. 5 انذارات.

تجدر الإشارة إلى أن الاقفالات التي اجراها التفتيش اليوم كانت لمحال "​سوق الحميدية​" في منطقة الرحاب في ​الضاحية الجنوبية​، حيث ختمت بالشمع الاحمر بعد مخابرة ​القضاء​ المختص. وكان الوزير أبو سليمان جاء على ذكر سوق الحميدية خلال إطلاقه الخطة في حزيران الماضي".