أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان انه استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل أبو سليمان، وتم ذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات. وشمل التفتيش 10 مناطق يوم الثلثاء 3 ايلول 2019، وهي: الرحاب، الغبيري، ساقية الجنزير، سن الفيل، الدكوانة، طريق كفرحتى، مدينة النبطية، مدينة بعلبك، ببنين، والعبدة.وزار المفتشون 74 مؤسسة ومحلا. والنتيجة بالارقام هي 30 إقفالا. 33 ضبطا. 5 انذارات.
تجدر الإشارة إلى أن الاقفالات التي اجراها التفتيش اليوم كانت لمحال "سوق الحميدية" في منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية، حيث ختمت بالشمع الاحمر بعد مخابرة القضاء المختص. وكان الوزير أبو سليمان جاء على ذكر سوق الحميدية خلال إطلاقه الخطة في حزيران الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: 30 اقفالا و33 ضبطا و5 انذارات واغلاق سوق الحميدية في الرحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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