قطع الطريق أمام حركة السير بزغرتا احتجاجا على عدم جمع النفايات

عمد الأهالي القاطنين على الأوتوستراد الدائري عند شارع البطريرك الدويهي في زغرتا إلى قطع الطريق لبعض الوقت أمام حركة السير، احتجاجا على عدم جمع النفايات من امام المنازل.
وطالب الأهالي ب"رفعها من الشارع في أسرع وقت لأنها بدأت تشكل ضررا كبيرا وخطرا على صحتهم وصحة أطفالهم".
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