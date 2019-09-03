قطع الطريق أمام حركة السير بزغرتا احتجاجا على عدم جمع النفايات

عمد الأهالي القاطنين على الأوتوستراد الدائري عند شارع البطريرك الدويهي في ​زغرتا​ إلى قطع الطريق لبعض الوقت أمام ​حركة السير​، احتجاجا على عدم جمع النفايات من امام المنازل.

وطالب الأهالي ب"رفعها من الشارع في أسرع وقت لأنها بدأت تشكل ضررا كبيرا وخطرا على صحتهم وصحة أطفالهم".