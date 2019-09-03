لفتت مصادر مطلعة عبر قناة الـ"OTV" إلى أن "مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري أبلغ السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل بعد استدعائه أن التعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الشكل أمر مرفوض"، مشيرةً إلى أن "السفير التركي قال ان الاعتراض كان على عبارة "ارهاب الدولة" ولكن الخوري اكد أن لا مبرر لبيان وزارة الخارجية التركية والرئيس عون لم يتطرأ للحكم الحالي في تركيا بل إلى الدولة العثمانية التي عانى منها الكثير من اللبنانيين".
وأكدت أن "تركيا دولة صديقة بينها وبين لبنان علاقات ثنائية نحرص على الحافظ عليها"، مشيرةً إلى أن "الجانب اللبناني اقترح حلا على السفير على أن يعود به إلى حكومته وهو اصدار الخارجية التركية بيانا آخرا يوضح بيانها الاول".
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الخوري طلب من سفير تركيا أن تصدر خارجية تركيا بيانا آخرا يوضح البيان الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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