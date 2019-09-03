استغربت مصادر في "​التيار الوطني الحر​" عبر قناة الـ OTV "كيف يخرج من يستهدف انجازات لولاها لما ارتفع صوتُه، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون يتصدى للتطاول على سيادة لبنان وتاريخه"، مشيرةً إلى أن "المطلوب تدمير صورتنا، وعلى رغم ذلك أعطينا في السابع من آب فرصة أخيرة لانقاذ اتفاق معراب، لكنهم ردوا بسلبية واضحة تؤكد أنهم يريدون الاستفادة من المشاركة في الحكم من جهة وممارسة المعارضة من جهة أخرى للاستفادة من شعبية المعارضة، وهذا ما لن يمر بأي شكل من الأشكال".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـOTV: القوات تريد الاستفادة من الحكم ومن المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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