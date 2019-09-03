كيدانيان: القطاع الوحيد المنتج هو القطاع السياحي ويسجل أرقام ايجابية

علق وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ على تأثير الاعتداءات الاسرائيلية على ​لبنان​ ورد "حزب الله" عليها على القطاع السياحي، قائلا "الامور ليست بهذه السلبية ويوم الاحد جرى عددا محدودا من الالغاءات في ​الفنادق​ ولكن الامور عادت إلى طبيعتها يومي الاثنين والثلاثاء وعدد كبير من السياح وصل إلى لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، لفت كيدانيان إلى أنه "مقارنة مع السنوات السابقة وخاصة مع ​السنة​ السياحية الافضل أي العام 2010 هناك نمو بنسبة 36 في المئة"، مشيراً إلى "إنني أطلب من السياسيين اللبنانيين خفض الخطاب السياسي عالي النبرة لانه لا يفيفد في السياحة ولا ​الاقتصاد​ والقطاع الوحيد المنتج هو السياحي ويسجل أرقام ايجابية".