كيدانيان: القطاع الوحيد المنتج هو القطاع السياحي ويسجل أرقام ايجابية

علق وزير السياحة أفيديس كيدانيان على تأثير الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ورد "حزب الله" عليها على القطاع السياحي، قائلا "الامور ليست بهذه السلبية ويوم الاحد جرى عددا محدودا من الالغاءات في الفنادق ولكن الامور عادت إلى طبيعتها يومي الاثنين والثلاثاء وعدد كبير من السياح وصل إلى لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، لفت كيدانيان إلى أنه "مقارنة مع السنوات السابقة وخاصة مع السنة السياحية الافضل أي العام 2010 هناك نمو بنسبة 36 في المئة"، مشيراً إلى "إنني أطلب من السياسيين اللبنانيين خفض الخطاب السياسي عالي النبرة لانه لا يفيفد في السياحة ولا الاقتصاد والقطاع الوحيد المنتج هو السياحي ويسجل أرقام ايجابية".
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