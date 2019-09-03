الحريري عرض مع رامبلنغ التطورات الاخيرة والوضع الاقتصادي

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، في حضور الوزير السابق الدكتور ​غطاس خوري​. ولفت رامبلينغ بعد اللقاء إلى انه "عقدت لقاء جيدا مع الحريري، تباحثنا فيه بعدد من القضايا ذات الصلة حول ما يجري في لبنان، بما في ذلك التطورات الأخيرة وتأثيرها على البلد، بالإضافة إلى ​الوضع الاقتصادي​ الداخلي والعلاقات الثنائية. ومن المهم أن نواصل محادثاتنا، في هذا الوقت المهم للبنان".

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