آلان عون: خارطة الطريق الاقتصادية وضعت مؤتمر سيدر على سلّم الأولويات

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزوني أنه "علينا ان نضع الخطة الاقتصادية قيد التنفيذ"، مؤكدا انه "هناك اجراءات لبنانية يجب ان تتخذ إلا انه حتى اليوم لم يكن هناك جهوزية كافية لدى الجانب اللبناني".
ولفت إلى ان "التركيز اليوم هو على خارطة الطريق الاقتصادية التي وضعت مؤتمر سيدر على سلّم أولويات المرحلة المقبلة".
كما اعتبر النائب عون انه "علينا ان نظهر للمجتمع الدولي ان لبنان بدأ يتخذ تدابير جدية لأن الأموال لا تأتي بسهولة للبنان".
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