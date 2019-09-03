بطيش: الهدف من اعلان حالة طوارئ اقتصادية هو القيام بالاصلاحات المطلوبة

أوضح وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ أنه "تم ​الاعلان​ عن حالة طوارئ اقتصادية في البلاد وذلك ليتحمل جميع المسؤولين في البلاد والقيادات ورؤساء الاحزاب و​الكتل النيابية​ و​الحكومة​ مسؤولياتهم لاستكمال الاصلاحات التي بدأت من خلال ​خطة الكهرباء​، انجاز كل ما جرى اقراره في موازنة العام 2019 وانجاز موازنة العام 2020 ضمن ​المهل الدستورية​، اقرار خطة ​النفايات الصلبة​ والاسراع بخطة "ماكنزي" وتنفيذ مقررات "سيدر".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بطيش إلى أن "ما يطرح حول البنزين والـ TVA لم يقر والقرار لمجلس الوزراء"، مؤكداً أن "هناك حرص من قبل جميع المسؤولين على عدم تحميل الطبقات محدودة الدخل والطبقات الفقيرة أي أعباء جديدة والهدف القيام باصلاحات لمواجهة الازمة والخروج من المأزق".