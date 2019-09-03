وزير الخارجية الإيراني: سنبني مستقبلنا مع الاتفاق النووي أو بدونه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستبني مستقبلها سواء استمر الاتفاق النووي مع الدول الموقعة عليه، أو بودنه.
وأضاف ظريف، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أن إيران لديها الكثير من الخيارات.
وأعلن ظريف، في وقت سابق، أن إيران ستعلن عن "خطوتها الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 سبتمبر الجاري.
وقال ظريف في حديث لقناة "روسيا 24" التليفزيونية: "نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة، وسيعلن الرئيس (حسن روحاني) عنها يوم الأربعاء".
وتابع، أنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل.
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