جيش الاحتلال يتهم حزب الله بإنشاء مصنع صواريخ في البقاع اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني بإنشاء مصنع للصواريخ الدقيقة في سهل البقاع، وذلك في تحذير ضمني حول وجود هجوم إسرائيلي محتمل جديد، بحسب وكالة رويترز.

كان تبادل إطلاق النار يوم الأحد هو الأعنف بين إسرائيل وحزب الله منذ حرب لبنان عام 2006.

ونشر جيش الاحتلال في بيان مصحوب بصور التقطت بالأقمار الصناعية، جاء فيه أن حزب الله وبمساعدة إيران، ينقل معدات متخصصة إلى مصنع للأسلحة قرب قرية النبي شيت بالبقاع بهدف إنشاء خط إنتاج للصواريخ دقيقة التوجيه.

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وأضاف بيان الجيش أن حزب الله نقل في الآونة الأخيرة بعض المعدات إلى ”مناطق مدنية“ في بيروت كإجراء احترازي ضد الضربات، في إشارة إلى التوتر الذي تفجر بعد واقعة الهجوم على إحدى ضواحي بيروت بطائرتين مسيرتين يوم 25 أغسطس.

وكان حزب الله نفى في وقت سابق أنه يملك وحدات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.

لكنه أكد امتلاكه مثل هذه الأسلحة والتي يمكن استخدامها في استهداف أجزاء حيوية من البنية التحتية الإسرائيلية.