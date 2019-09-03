16 مليار دولار خسارة لصادرات بريطانيا حال الخروج الأوروبي دون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكلف المملكة المتحدة خسارة صادرات لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار، وربما ترتفع كثيرا بحساب الآثار غير المباشرة.

ونقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن التقرير أن "خروج بريطانيا دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقد نحو سبعة بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "هذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير بسبب إجراءات غير الرسوم والقيود الحدودية والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

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كانت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون خسرت اليوم الثلاثاء أغلبيتها البرلمانية إثر انشقاق عدد من النواب المحافظين .

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأنه إذا كانت نتيجته سلبية بالنسبة للحكومة، يعتزم جونسون تقديم اقتراح بتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر، وفق مصدر حكومي.

وقال المسؤول الإثنين من دون الكشف عن اسمه "رئيس الوزراء لا يريد انتخابات لكن ذلك يعود لخيار النواب أثناء تصويت يوم غد".