رئيس الوزراء البريطاني يخسر أغلبيته في البرلمان بانشقاق أحد نواب حزبه

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء أغلبيته في البرلمان بانشقاق عضو حزب "المحافظين" الحاكم فيليب لي وانضمامه إلى حزب "الديمقراطيين الأحرار" المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي. حزب "الديمقراطيين الأحرار" المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في توقيت حرج بالنسبة لحزب "المحافظين" البريطاني الحاكم، الذي قد يواجه مشروع قانون عاجل غدا الأربعاء لمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية. لحزب "المحافظين" البريطاني الحاكم، الذي قد يواجه مشروع قانون عاجل غدا الأربعاء لمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية.

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