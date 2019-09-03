الأردن يطلق خدمة "المزاد الإلكتروني" على السيارات لأول مرة

أطلقت وزارة العدل الأردنية، خدمة "المزاد الإلكتروني" لأول مرة في المملكة، والتي تمكن مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في جميع المحاكم إلكترونيا.

وقال وزير العدل بسام التلهوني في مؤتمر صحفي، إن "إطلاق الخدمة

في مرحلتها الأولى سيكون محصورا بالمزاودة على المركبات إلكترونيا في أربع دوائر وهي، تنفيذ عمان وغرب وشمال وشرق عمان، كون 69 بالمئة من المزادات في المملكة تتم في هذه الدوائر الأربع".

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وأضاف، أنها "ستكون متاحة لدى باقي الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الجاري، وستشمل المزاودة على الملكيات الأخرى في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار الوزير الأردني إلى أن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات في سبيل ترجمة الأولوية المتعلقة باستكمال العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة فيها".