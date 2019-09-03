إحصائية: تركيا رحلت 9 آلاف لاجئ سوري الشهر الماضي

قامت السلطات التركية، بترحيل حوالي تسعة آلاف لاجئ سوري، من أراضيها إلى شمالي سوريا، ليصل عدد الذين شملهم الترحيل إلى هناك خلال 3 أشهر، حوالي 14 ألف سوري.
وجاء في إحصائية رسمية، نشرتهاإدارة معبر "باب الهوى" التركي اليوم، أن 8901 شخص عبروا إلى الأراضي السورية بعد ترحيلهم من تركيا خلال أغسطس، ليكون ذلك أكبر عدد للسوريين الذين تم ترحليهم منذ 4 أشهر.
ووفقا للإحصائية، بلغ إجمالي العابرين إلى الأراضي السورية من تركيا 42 ألف سوري، غالبيتهم توجهت لقضاء عطلة عید الأضحى، وبعضھم توجه إلى الحج.
وبلغ عدد المغادرین إلى الأراضي السوریة من المعبر الحدودي شمالي محافظة إدلب، نحو 14 ألف سوري.
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