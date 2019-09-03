مباحثات يونانية روسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن آفاق التعاون العسكري بين اليونان وروسيا كانت محور الاجتماع الذي عقده السفير الروسي لدى اليونان، أندري ماسلوف، اليوم الثلاثاء في أثينا، ووزير الدفاع الوطني اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء

عن وزارة الدفاع الروسية "أن السفير الروسي أندريا ماسلوف التقي مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، وناقش الجانبان ملفات التعاون بين البلدين في المجال العسكري، كما تطرقا في حديثهما إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى".



يُشار إلى أن ماسلوف قد اجتمع، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وتناولت المحادثات بين الجانبين سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين موسكو وأثينا في مختلف المجالات، كما بحثا خلال الاجتماع عددا من الملفات المطروحة على الساحة الدولية.