الحشد الشعبي بالعراق يعثر على مخزن للعبوات الناسفة شمال الرمادي

عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي، على مخزن من العبوات الناسفة أثناء عملية أمنية أطلقتها لتعقب خلايا "داعش" في جزيرة البغداديشمال مدينة الرمادي.
وجاء في بيان للحشد، أن "قوة من الفوج الثاني التابع لحشدالبغدادي، عثرت أثناء العملية الأمنية التي انطلقت الثلاثاء لتعقب خلايا داعش في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي على مخزن للعبوات الناسفة في أحد البساتين التابعة لقرية الوضاحية".
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