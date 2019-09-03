الشرطة الأفغانية تمنع وقوع مجزرة بحق 400 أجنبي

أعلنت وزارة الداخلیة الأفغانیة مقتل 16 شخصا وجرح 119 آخرين، معظھم مدنيون، إثر انفجار سیارة مفخخة في كابل، وأكدت الوزارة منعها مجزرة بحق أكثر من 400 أجنبي.
وأوضح نصرت رحیمي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، الیومالثلاثاء، أن التفجیر استھدف مجمع (القریة الخضراء) السكني في المنطقة الأمنیة بالعاصمة كابل، الذي یضم مكاتب وأماكن إقامة الأجانب.
وأضاف المتحدث، أن خمسة أشخاص كانوا متورطین بالھجوم،قتلوا بعد أن داھمت القوات الخاصة المنطقة.
وأفاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "طالبان" استهدفت في هجومها أهم موقع في المنطقة الأمنية بالعاصمة "القرية الخضراء"، أثناء تواجد نحو 500 من المخابرات والجيش الأمريكي فيها، وأكد هؤلاء مقتل أكثر من 20 أمريكيا وإصابة عشرات آخرين.
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