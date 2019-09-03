قتلى وجرحى جراء تفجيرات وقصف في حلب بسوريا

شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء، سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي خلفت قتلى وجرحى وأضراراً مادية.
واتهمت مصادر في المعارضة وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء تلك التفجيرات.
وقال مصدر طبي في مشفى "الهلال الأزرق" في مدينة إعزاز بريف حماة الشمالي "قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بينهم 5 أطفال في انفجار دراجة نارية، في السوق وسط مدينة إعزاز، كما أصيب 7 أشخاص في انفجار دراجة ثانية قرب دار الأيتام في مدينة إعزاز".
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وكشف قيادي في الجيش السوري الحر بأن "فصائل المعارضة ألقت القبض على منفذ التفجير الأول الذي ركن الدراجة النارية وسط السوق وغادر المكان وتم التعرف على صورته عبر كاميرات مراقبة. وألقي القبض عليه عند حاجز قرية أرشاف جنوب شرق مدينة إعزاز قرب بلدة أخترين".
وأكد القيادي "ربما يكون الشخص الذي تم اعتقاله على الحاجز تابع للوحدات الكردية".
وأضاف القيادي "انفجرت دارجة نارية مفخخة ثالثة اليوم قرب الفرن الآلي في مدينة الراعي وخلفت ثلاثة جرحى بينهم طفل، كما قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في قصف وحدات الحماية الكردية مدينة مارع وأطراف مدينة إعزاز وبلدة كلجبرين بقذائف في ريف حلب الشمالي بقذائف الهاون".
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