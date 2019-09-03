الملك يعزي في خدي: مشهود له بالعطاء.. ورحيله أحزننا

بعث الملك محمد السادس ، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد خدي، الذي توفي صباح أمس الإثنين بالرباط، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب الملك في برقيته، لأفراد أسرة الراحل ومن خلالهم لجميع أصدقائه ولأسرته الفنية ، عن تعازيه الحارة ومواساته في رحيل ممثل مقتدر ، مشهود له بالابداع والعطاء في خدمة الفن المسرحي والسينمائي المغربي.

وأضاف الملك في نفس البرقية “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه ، لندعوه تعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده ، المنعم عليهم بالجنة والرضوان ، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال”.

ورحل الفنان محمد خدي، تاركا وراءه تاريخيا فنيا حافلا سواء في التمثيل المسرحي أو الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واتجهه بعد ذلك للكتابة والاخراج المسرحي.