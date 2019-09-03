عشب المساحات الخضراء في العاصمة يستنزف مواردها المالية ومطالب للعمدة بإيجاد حلول بديلة

كشف مستشارو فيدرالية اليسار في مجلس مدينة الرباط أن الموارد المائية للعاصمة أصبحت مهددة، بسبب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب من أجل سقي العشب في المدينة.

وقال مستشارو الفيدرالية، في رسالة، وجهوها إلى عمدة الرباط، محمد الصديقي، إنهم لاحظوا في الأشهر الأخيرة الاستعمال المفرط للماء من أجل سقي عشب “Gazon”، الذي تزايد غرسه في المساحات الخضراء للمدينة.

وأضاف مستشارو الفيدرالية أن عشب “Gazon” غير ملائم لطقس المنطقة، حيث إنه يستنزف الفرشة المائية، والماء الصالح للشرب، وهو الإشكال، الذي يتفاقم مع غياب محطة لتصفية وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى أن هذا الاختيار ذو كلفة مادية ثقيلة على جماعة الرباط، ويشكل كارثة بيئية، تتجاهل بشكل تام للتنمية المستدامة.

وطالب مستشارو الفيدرالية عمدة العاصمة بكشف التدابير، التي ينوي القيام بها، من أجل حل هذه الإشكالية، وحماية الموارد المائية للعاصمة، بينما يتجه مجلسها نحو توسيع مساحات العشب المزروعة.