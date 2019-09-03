اسم الباكوري يعود لواجهة السباق لقيادة “البام”.. والصغير: حسم الأمانة العامة متروك للمؤسسين

يبدو أن السباق على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة يحبل بالمفاجآت.

فقد علمت “اليوم 24″، أن اسم مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق للحزب، سيُطرح على أساس “مرشح توافق” بين أجنحة “البام”، أي تيار “المستقبل” وبين الأمين العام الحالي للحزب حكيم بنشماش.

هذه الصيغة المقترحة لاتفاق محتمل بين المتصارعين، تشمل سحب بنشماش لكل الإجراءات المدرجة بالمحاكم أو تلك المتخذة من دنه بصفته أمينا عاما، ضد تيار “المستقبل” أو بعض قادته، وإيقاف سلسلة الخطوات التي شرع فيها أيضا لعقد مؤتمر لتياره في وقت غير محدد، وتفكيك اللجنة التحضيرية التي يقودها أحمد التوهامي.

في مقابل ذلك، سيكون مطلوبا من تيار “المستقبل”، الذي سيصبح مؤتمره في نهاية شتنبر، هو المؤتمر الرسمي للحزب، سحب القيود التي فرضها على الشخصيات الموالية لبنشماش، وتخصيص حصة (كوطا) لهم لا تقل عن الثلث، في التمثيلية داخل هياكل الحزب كما ستترتب عن المؤتمر، سواء بالمكتب السياسي أو المجلس الوطني أو غيرها، على أن يكون أي واحد منهم رئيسا لأي جهاز قيادي للحزب، ويُترك ذلك كله لقادة تيار “المستقبل”.

فوق ذلك، يرغب هذا المقترح في منح بنشماش “رعاية نهاية الخدمة”، وهي تسمية أطلقها قيادي في تيار المستقبل على بند في هذا الاتفاق، مشيرا بذلك إلى أن بنشماش يرغب في خروج لائق به كأمين عام للحزب من منصبه، وأن يحتفظ بمركزه الاعتباري داخل “البام”.

وكان الباكوري قد وقع إلى جانب بعض الأمناء العامين السابقين للحزب ومؤسسين له، نداء في بداية الخلاف الجاري داخل الحزب، فٌسرت مضامينه لصالح موقف بنشماش، وجرى الاحتفاء به من لدن أنصاره. لكن الباكوري سرعان ما اختفى من واجهة الأحداث بعد ذلك، ولم يعد مشاركا في أي من الأنشطة التي يدعو إليها بنشماش وباقي الأمناء العامين للحزب ومؤسسيه.

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وهي خطوة معناها وجود “خطة لاستعمال الباكوري في حلحلة الوضع داخل البام، وإبعاده من صورة الصراع الجاري لتقديمه لاحقا كحل توافقي”، كما قال مصدر لـ”اليوم 24”. مقترح الباكوري مازال حتى الآن، موضوع نقاش في بعض الدوائر الصغيرة، ويقول قيادي في “البام” إن بنشماش لا يقدم باسمه أو بصفته، أي مقترحات في هذا الصدد، وإنما يكلف أشخاصا من المتحلقين حوله مهمة إيصال الرسائل إلى تيار “المستقبل”، أو إلى جزء من قادته على الأقل. وهو أسلوب حذر مبتغاه اللعب بكافة الأوراق حتى نهاية المطاف.

لكن بعض مساعدي بنشماش يؤكدون بأن أمينهم العام “لم يعد يرغب في الاستمرار كأمين عام”، رغم ولايته الجزئية والتي بالكاد أنهت سنتين من عمرها.

لكن قادة تيار “المستقبل” يشددون على أن اسم الباكوري يطرحه بنشماش ويعنيه لوحده. وفي الغالب، فإن مقترح اسم الباكوري وُضع على الطاولة كطريقة لتفادي انقسامات حادة مستقبلا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لاسيما أن المؤشرات تكشف بوضوح بأن الطريقة التي يدار بها الصراع الحالي بين تيار “المستقبل” وبين الأمين العام للحزب، قد تركت جروحا عميقة في النفوس من الصعب مداواتها.

“هناك أشخاص لا يمكن أن يكون لديهم مكان في الحزب بعد شتنبر”، يقول قيادي في “المستقبل”. من جانبه، لم يحسم بعد هشام الصغير، رجل الأعمال الذي يرغب جزء واسع من تيار “المستقبل” ترشيحه لمنصب أمين عام للحزب، في مسألة ترشيحه التي طرحها عليه أعضاء قياديون في تيار المستقبل تداولوا في اسمه في اجتماعات عقدت بطنجة نهاية الأسبوع الفائت، بل وقد يستبعدها.

الصغير اكتفى في تعليق مقتضب قدمه لـ”اليوم24″ بالقول إنه “يقدر الأعضاء الذين يرون فيه شخصا أهلا لتحمل مسؤولية جسيمة كهذه، لكنه يفضل أن يترك مسؤولية تحديد مستقبل الحزب لكافة مؤسسي الحزب وحكمائه الذين يملكون من الرؤية والتبصر ما فيه الكفاية لتحديد ملامح مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة”، مؤكدا على “استعداده لخدمة حزبه من أي موقع يراه أعضاء الحزب ومؤسسوه مناسبا”، مضيفا: “لم يكن معروفا عني يوما جري وراء منصب، ومازلت على ذلك”.