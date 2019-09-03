الاتحاد الأفريقي يدين أعمال العنف بجنوب أفريقيا

أدان الاتحاد الأفريقي بشدة أعمال العنف المناهضة للأفارقة في دولة جنوب أفريقيا بعد إحراق متاجر مملوكة لأجانب ونهبها.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، في بيان: "ندين بأشد العبارات حوادث العنف ضد مواطني البلدان الأفريقية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك نهب وتدمير ممتلكاتهم".



ودعا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الفورية لحماية المهاجرين الأفارقة وممتلكاتهم، وضمان محاسبة جميع الجناة على أفعالهم، وتحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا من خسائر اقتصادية وغيرها.

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وأكد فكي التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم حكومة جنوب أفريقيا في معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في إطار مبادئ التضامن القاري.

وتشهد جنوب أفريقيا منذ مساء الأحد الماضي موجة جديدة من أعمال العنف ذات الطابع المناهض للأجانب والأفارقة.

واندلعت أعمال العنف ليل الإثنين، وتواصلت الثلاثاء في حيّ ألكسندرا في جوهانسبرج المتاخم لحي ساندتون المالي.

وبدأت أعمال الشغب عقب مقتل 3 أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه، نشب في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، ثم إلى بريتوريا العاصمة السياسية الواقعة على بُعد 60 كليومترا منها.

وتعد جنوب أفريقيا وجهة أساسية للمهاجرين لأسباب اقتصادية في المنطقة وللبحث عن عمل، وبخاصة من ليسوتو وموزمبيق وزيمبابوي المجاورة، وذلك للبحث عن عمل.