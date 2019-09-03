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الان تتابع الحكومة البريطانية تخسر أغلبيتها في البرلمان مع انشقاق عدد من النواب المحافظين والان مع التفاصيل
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وكالات- الخليج 365
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، فى نبأ عاجل لها، أن الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، خسرت اليوم الثلاثاء، أغلبيتها البرلمانية إثر انشقاق عدد من النواب المحافظين.
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