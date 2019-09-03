وزير داخلية أردوغان يهدد بتدمير رئيس بلدية إسطنبول المعارض

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
سليمان صويلو
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
صرح وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، اليوم الثلاثاء، بأنة علي استعداد لتدمير رئيس بلدية إسطنبول الجديد "إمام أوغلو"، وذلك لدعم الأخير ثلاث رؤساء بلديات من العرق الكردي تم استبدالهم بمسؤولين حكوميين، لمزاعم صلاتهم بالإرهاب.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو موجهًا كلامه لإمام أوغلو: ”جاهل. اعرف مكانك واعرف حدودك“، مضيفًا: ”هذا البلد يتعامل مع ذلك التنظيم المحظور منذ 40 عامًا… إذا تدخلت في شؤون خارج اختصاصات عملك سندمرك“.
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان إمام أوغلو أن بلدية إسطنبول ألغت تحويل أكثر من 350 مليون ليرة (61 مليون دولار) لبعض المؤسسات التابعة لحزب العدالة والتنمية، في أول خطوة يتخذها ضد أردوغان منذ انتخابه.
واستبدلت تركيا، الشهر الماضي، رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين، واعتقلت أكثر من 400 شخص للاشتباه بصلاتهم بمقاتلين، في خطوة انتقدها المعارضون بحدة.
وانتقد إكرام إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول هذه الخطوة ووصفها بأنها غير قانونية، وتتعارض مع الديمقراطية وطلب العدول عنها.
وكان إمام أوغلو قد ألحق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر هزيمة في تاريخه السياسي عندما هزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في يونيو حزيران.
وزار إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري الذي دعمه حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات يونيو / حزيران، في مطلع الأسبوع بلدة ديار بكر الكردية للقاء اثنين من رؤساء البلديات المطاح بهم.
ويتهم أردوغان وحكومته حزب الشعب الجمهوري بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف جماعةً إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وينفي حزب الشعب الجمهوري وجود هذه الصلات.
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