سياسي تركي: أردوغان تحالف مع الإرهابيين في سوريا ويستخدم السوريين للحصول على الأموال

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب أماني عزام

قال جودت كامل، المحلل السياسي التركي، إن أردوغان خسر جميع الدول الشقيقة والمجاورة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية التركية كانت مبنية على تصفير المشاكل مع كل الدول المجاوة أنا الآن فلم تبقةدى دولة شقيقة أو مجاورة إلا وافتعل معها المشاكل نتيجة لتدخله في الشؤون الداخلية للدول وإهانته المستمرة لرؤساء البلاد المنتخبة.

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وأشار "كامل" في تصريح خاص، إلى أنه بعد أن حدثت الحرب الأهلية في سوريا بدلا من أن يتخذ أردوغان موقف الوسيط بين الشعب السوري ودولة سوريا ويعمل على حل المشكلة في بدايتها مع الأسف الشديد أخذ موقفا مع التنظيمات الإرهابية ضد دولة سوريا مما أدى إلى وفود ملايين السوريين إلى تركيا.

وأكد المحلل السياسي التركي، إلى أن أردوغان بدأ يستخدم وجود العدد الكبير من السوريين في بلده ضد البلاد أوروبية كورقة ضغط ليحصل على الأموال، لافتًا إلى أن الحكومة التركية فشلت في تلبية إحتياجات اللاجئين السوريين من التعليم والإسكان.

وأوضح أن رجال الأعمال في تركيا إستفادوا من العمالة الرخيصة من السوريين استغلالا لاحتياجاتهم، مؤكدًا أن هناك آلالاف من السوريات مع الأسف الشديد وقعوا في أيدي شبكات الدعارة نتيجة إهمال حكومة تركيا.