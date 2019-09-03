اخبار العالم

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الثلاثاء

0 نشر
اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الثلاثاء

كتب

الخليج 365 - المكلا

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لمساء هذا اليوم الثلاثاء وهي كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    159

الدولار      :   606

Advertisements

الإماراتي   :    160

أسعار البيع :

السعودي   :     159.5

الدولار      :    611

  الإماراتي  :    160.5

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا