إيران تبلغ سلطنة عمان رغبتها في التوقع على معاهدة "عدم اعتداء" بالمنطقة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعربت إيران، الثلاثاء، رغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

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جاء ذلك في مقترح قدمه السفير الإيراني لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الثلاثاء.

ونقلت ”إيرنا“ عن شاهرودي، قوله إن ”طهران تدعم دائمًا السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حاليًا توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة“.

وتابع: ”نحن نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وبعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر في المنطقة بتصرفات غير لائقة“.

في مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع ”اتفاق عدم اعتداء“ مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.