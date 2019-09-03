- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعربت إيران، الثلاثاء، رغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
جاء ذلك في مقترح قدمه السفير الإيراني لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الثلاثاء.
ونقلت ”إيرنا“ عن شاهرودي، قوله إن ”طهران تدعم دائمًا السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حاليًا توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة“.
وتابع: ”نحن نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وبعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر في المنطقة بتصرفات غير لائقة“.
في مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع ”اتفاق عدم اعتداء“ مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تبلغ سلطنة عمان رغبتها في التوقع على معاهدة "عدم اعتداء" بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.