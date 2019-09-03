صحيفة: رسالة محمد بن راشد جاءت لتضع خارطة طريق 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

محمد بن راشد

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاءت لتضع خارطة طريق، ودليل عمل ومنهجاً وطنياً ليس فقط للمسؤولين في الدولة، بل للمواطنين والمقيمين كافة على أرضها، إنها مسؤولية الجميع من أجل الانتقال بالحراك التنموي بالدولة في مختلف القطاعات إلى آفاق جديدة، وتعزيز التنافسية للاستمرار في صدارة المؤشرات العالمية.

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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - ها هي الحكومة برئاسة سموه تنطلق لتنفيذ نقاط هذه الرسالة واحدة تلو الأخرى، فبعد أن وجه سموه بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في رسائل القائد للموسم الجديد، أمر سموه أمس بتشكيل لجنة جديدة أطلق عليها "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" بدبي، وذلك لوضع استراتيجية واضحة ومدروسة لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة الإمارة الاقتصادية.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن اللجان التي يتم تشكيلها، يناط بها ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي جاءت في وثيقة العام الجديد، إلى واقع ملموس، وتحسين كل الخدمات وذلك للقفز نحو مستقبل لا يعرف حدوداً لطموحات دبي وحكومتها، وهو الأمر الذي عبر عنه سموه في قدرات الحكومة قائلا: " الرسالة التي بعثناها وصلت. والأفعال أهم من الأقوال. وسنتابع ما وعدنا به. وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمّل مسؤولياتهم أمام شعبنا. وأقول للجميع أحلامنا في السماء. ولكن أرجلنا على الأرض. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية".