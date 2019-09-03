بريطانيا: رئيس الوزراء يخسر غالبيته البرلمانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» اليوم (الثلاثاء)، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا. وقال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان إنه «مسرور للإعلان بأن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب».

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» اليوم (الثلاثاء)، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا. وقال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان إنه «مسرور للإعلان بأن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب».

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