نظم مركز الخدمات الانمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعي في ​بلدة شبعا​ دورة للاسعافات الاولية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشؤون المدنية في ​قوات اليونيفيل​، و​اللواء​ الطبي في الكتبية الهندية، ومديرية التعاون العسكري المدني في ​الجيش اللبناني​.

وشارك في ​الدورة​ 50 متطوعا ومتطوعة من شبعا والجوار، وفي الختام تم توزيع هدايا وحقائب للاسعافات الاولية على المشاركين من قبل رئيس المركز محمد السعدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة للاسعافات الاولية نظمتها وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع اليونيفيل والجيش في شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.