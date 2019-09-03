لحود إستقبل وفدا من القرى السبع المحتلة وتأكيد على التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة

استقبل رئيس الجمهورية الأسبق اميل لحود في دارته في اليرزه، وفدا من القرى السبع المحتلة برئاسة رئيس جمعية هونين الخيرية أحمد بربيش، وتم التأكيد في خلال اللقاء على أهمية التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة والتي شكلت الرادع الاساسي للعدو الاسرائيلي.
وتطرق البحث الى العملية التي نفذتها المقاومة ضد العدو في "افيفيم"، والتي أدت الى ردع العدو ووقف تماديه في تعديه على لبنان وخرقه للسيادة الوطنية.
وأفاد بيان للوفد، "ان البحث تناول أيضا وضع بلدة هونين في شطرها المحرر والذي تختزن أرضه الكثير من الالغام، وكان تأكيد على ضرورة تفعيل دور الجيش ومؤسسات نزع الألغام لتطهير الارض والعمل على عودة حياة اهالي البلدة الى طبيعتها والذي هو احد ركائز مقاومة العدو الاسرائيلي".
ونقل الوفد عن لحود، قوله: "إن تحرير الارض يجب أن يتلازم مع تحصين الاقتصاد الوطني وانه لا مفر من الطائفية السياسية الا في السير بقانون انتخابي وطني جامع على اساس النسبية وليس الدوائر الضيقة"
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