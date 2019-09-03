مصطفى حسين شدد على اهمية دعم المزارعين وتقديم المساعدات لهم

شارك رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين في أكثر من محطة خلال جولة وزير الزراعة حسن اللقيس في عكار، ومن ابرز تلك المحطات مكتب وزارة الزراعة في العبده وبلديات جرد اليقطع.
وكانت للنائب حسين مداخلة شدد خلالها على اهمية دعم المزارعين وتقديم المساعدات لهم، مبدياً ثقته بالوزير اللقيس لدعم هذا القطاع على رغم أن حصة الوزارة من الموازنة قليلة، ومثنياً على الجولة في عكار وتفقد أحوال مزارعيها.
وشارك حسين في الغداء الذي اقيم على شرف الوزير اللقيس
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