مصطفى حسين شدد على اهمية دعم المزارعين وتقديم المساعدات لهم

شارك رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ في أكثر من محطة خلال جولة وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في عكار، ومن ابرز تلك المحطات مكتب ​وزارة الزراعة​ في العبده وبلديات جرد اليقطع.

وكانت للنائب حسين مداخلة شدد خلالها على اهمية دعم ​المزارعين​ وتقديم المساعدات لهم، مبدياً ثقته بالوزير اللقيس لدعم هذا القطاع على رغم أن حصة الوزارة من ​الموازنة​ قليلة، ومثنياً على الجولة في عكار وتفقد أحوال مزارعيها.

وشارك حسين في الغداء الذي اقيم على شرف الوزير اللقيس