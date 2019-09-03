يعقوبيان:قانون اعطاء النائب الصفة للطعن امام شورى الدولة يعزز دوره الرقابي

رأت النائبة ​بولا يعقوبيان​ ان "اقرار ​لجنة الادارة والعدل​ لاقتراح القانون المقدم مني لاعطاء النائب الصفة والمصلحة للطعن امام ​مجلس شورى الدولة​، يعزز الدور الرقابي للنائب على اعمال ​الحكومة​ والوزراء والإدارات". وقالت "حاولت تقليص عدد النواب اصحاب الحق الى ثلاثة بدلا من خمسة وتوسيع دائرة المواضيع التي يجوز الطعن فيها(مكتوبة باللون الازرق) لكن ​الاكثرية​ لم توافق على ذلك. على أمل ان أتمكن مع الزملاء ادخال هذه التحسينات في الهيئة العامة".

وشكرت ​لجنة الإدارة والعدل​ على تعاونها ونقاشها ​البناء​ على مدى أشهر. وأضافت "أشكر أيضا ​القضاة​ العاملين معنا في اللجنة اضافة الى المشرع الكبير ​بطرس حرب​ الذي كان حاول جاهدا تمرير هذا القانون".



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