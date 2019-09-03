التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، السفير العراقي علي العامري يرافقه الوزير المفوّض أمين عبدالله النصراوي في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة د. إيلي الهندي وشربل العلم في زيارة وداعٍ، وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع عرض مع السفير العراقي علي العامري آخر التطورات السياسيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.