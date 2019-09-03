فيصل كرامي: من شبّ على شيء شاب عليه

سأل رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "هل يعلم الذين يبحثون عن مبررات للعدوان الاسرائيلي على ​لبنان​ ان معدّل ​الخروقات الاسرائيلية​ براً وبحراً وجواً للقرار 1701 هو 1800 خرقاً سنوياً؟ اي ما يعادل 23400 خرق منذ العام 2006 حتى اليوم وذلك حسب سفيرة لبنان لدى ​الامم المتحدة​ امل مدللي؟ بكل الاحوال سواء علموا ام لم لا، فإن من شبّ على شيء شاب عليه".

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