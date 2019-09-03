النشرة: توقيف سوري في سهل الخيام بتهمة السرقة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ في سهل ​الخيام​ السوري أ.ف.ب (24 عاما)، على خلفية ​سرقة دراجة نارية​ و​هاتف خلوي​ لمواطنه السوري ج.ع.م".

وقد تم تسليم السارق الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​برج الملوك​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

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