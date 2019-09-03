موسى: بري يلعب دورا اساسيا بتقريب وجهات النظر حول كافة الملفات المطروحة

اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ميشال موسى​، الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يلعب دائما دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر حول كافة الملفات المطروحة"، معتبرا انه "حين طرح ملف "​حالة الطوارئ​ الاقتصادية" ساهم بري بشكل فاعل".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، لفت موسى الى ان "بري يتواصل مع مختلف ​الكتل النيابية​ من اجل تأمين اكبر غطاء سياسي للخطة الصادرة عن الاجتماع الاقتصادي المالي الذي عقد امس في ​بعبدا​، والعمل من اجل ترجمتها وبلورتها وبالتالي البدء بتنفيذها، هذا بالاضافة الى تفعيل دور مجلس النواب التشريعي، اذ لا بد من بعض التعديلات القانونية".

وأفاد بأن "هناك ايضا دور يفترض ب​الحكومة​ ان تقوم به في اطار معالجة هذه الازمة الاقتصادية انطلاقاً من الورقة التي صدرت عن اجتماع بعبدا، حيث لكل مؤسسة صلاحياتها ودورها من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى أن "التواصل اليوم دائم بين الكتل النيابية"، قال "يفترض ان يبدأ التنفيذ مع بدء عمل اللجنة المنبثقة عن الاجتماع برئاسة الرئيس ​سعد الحريري​ التي ستضع الخطوات العملية، وكل ما تقره يحال الى ​مجلس الوزراء​ وبالتالي الى مجلس النواب وهذا الى جانب اقرار موازنة العام 2020 التي يفترض ان يكون ضمن المهلة الدستورية".