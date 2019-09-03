تخريج ضباط دورة آمر سرية في الكلية الحربية

أقيم في الكلية الحربية - ​الفياضية​، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية. ترأس الحفل العميد الركن ​جورج حايك​ ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، وحضره عدد من كبار الضباط. بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني ال​لبنان​ي، وألقى العميد الركن حايك كلمة بالمناسبة جاء فيها: "تنتظركم مسؤولية كبرى هي حفظ الاستقرار وملاحقة المخلّين ب​الأمن​ أينما وُجدوا في جميع مناطق لبنان. من هنا، يجب علينا أن نكون حريصين على دورنا، عازمين على حماية ​الدولة​ ومؤسساتها، ومُدركين لهواجس المواطنين وآلامهم، ولا شك في أنكم ستكونون على قدر تطلعاتهم وآمالهم".

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