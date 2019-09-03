قائد الجيش عرض مع سفير بريطانيا الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ السيد Chris Rampling وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ثم استقبل قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان ​اللواء​ Stefano Del Col، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية، كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة ​الهدنة​ التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin Lund على رأس وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان، ثمّ رئيسة جمعية ماراثون ​بيروت​ السيدة ماي خليل، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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