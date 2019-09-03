أدرعي لباسيل: هل أنت جاهز للقيام بجولة جديدة للإعلاميين؟

توجه المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالقول "انا متاكد انك سمعت نفي الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ وجود مصانع ​صواريخ​ دقيقة مرارًا وتكرارًا وان الاوان لكشف الحقيقة، جاهز تعمل جولة للإعلاميين؟".

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